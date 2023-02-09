القمة العالمية للحكومات.. 220 جلسة تستعرض التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

تستضيف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، عبر كلمات رئيسية وأكثر من 220 جلسة عن مجموعة واسعة عن التحديات التي يواجهها العالم، ويستشرفون المستقبل بما يعزز رفاهية المجتمعات.

ويتناول المتحدثون ملامح التجارب الحكومية في بلدانهم، وآفاق التعاون بين حكومات العالم للوصول إلى رؤية مشتركة تساهم في بناء مستقبل أفضل للدول والشعوب، وتتوزع محاور الكلمات الرئيسية والجلسات على عناوين عريضة تشمل تحديات التنمية المستدامة، وقضايا المناخ، والسياسات المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الدولي، ومستقبل الرعاية الصحية.

ويشارك عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات في الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2023 من أبرزهم فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، في جلسة بعنوان «أفريقيا.. المحرك الاقتصادي العالمي القادم»، عن آفاق الاستثمار في أفريقيا التي تعتبر أرض الفرص الواعدة، حيث يستعرض سال عدداً من المؤشرات الواعدة في عدد من القطاعات، ويتطرق إلى وفرة الموارد الطبيعية التي تؤكد أن هناك فرص نمو حقيقية في القارة الأفريقية خلال السنوات القادمة.

ويستعرض فخامة بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس خلال كلمة رئيسية في القمة التحديات التي تواجهها حكومات العالم في ظل المتغيرات الدولية في السياسة والاقتصاد والمناخ.

ويتطرق رئيس جمهورية موريشيوس خلال الكلمة، إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي، إضافة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها حكومة موريشيوس لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ورؤية بلاده لآفاق التعاون بين حكومات العالم ودوره في عملية التنمية والاستقرار الاجتماعي.

تحديات عالمية

وفي جلسة رئيسية تحت عنوان «عصر التغير المناخي.. ومواجهة خطر الغرق» يستعرض فخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، التحديات التي تواجه بلاده في ظل التغير المناخي، باعتبارها من الدول الجزرية التي تخشى أكثر من غيرها ارتفاع مستوى سطح البحر.