«مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي» يبحث آفاق القطاع وتحدياته

دبي (الاتحاد)

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وللمرة الأولى، منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي الذي يناقش سبل تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع، وآفاق هذا القطاع الحيوي وتحدياته في واقع إعلامي يتطور بسرعة وعالم يمر بمتغيرات كبيرة.

ويجمع المنتدى نخبة من أبرز المسؤولين عن قطاع الإعلام الحكومي في الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب، لمناقشة سبل تطوير الإعلام الحكومي لنقل الرسائل الاستراتيجية للحكومات عبر قنوات إعلامية مبتكرة ومتنوعة، تساعده على تأدية رسالته وإنجاز أهدافه.

وقال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «يأتي منتدى مستقبل الإعلام الحكومي في وقت يتعاظم فيه دور قطاع الاتصال الحكومي في ظل ثورة التقنيات التي وضعت العالم أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا الأمر يضع الإعلام الحكومي أمام اختبار عليه اجتيازه بنجاح كونه أحد ركائز صنع القرار الحكومي في الدول، ويتولى إيصال الرسائل الإعلامية والمشاركة في بناء الكوادر المتخصصة، وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال».

وتابع: «يعتبر منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي منصة مهمة تثري قطاع الإعلام الحكومي الفعال بأفكار مبتكرة وملهمة ترسم للعاملين فيه طرق التفاعل مع الجمهور والتعرف على احتياجاته المختلفة».

وأشار سعيد العطر إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إعلامي يسهم بدور محوري في مسيرة التنمية الشاملة.