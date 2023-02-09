الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي» يبحث آفاق القطاع وتحدياته

سعيد العطر
10 فبراير 2023 01:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين
كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تتوج الفائزين بأشواط الشيوخ

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وللمرة الأولى، منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي الذي يناقش سبل تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع، وآفاق هذا القطاع الحيوي وتحدياته في واقع إعلامي يتطور بسرعة وعالم يمر بمتغيرات كبيرة.
ويجمع المنتدى نخبة من أبرز المسؤولين عن قطاع الإعلام الحكومي في الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب، لمناقشة سبل تطوير الإعلام الحكومي لنقل الرسائل الاستراتيجية للحكومات عبر قنوات إعلامية مبتكرة ومتنوعة، تساعده على تأدية رسالته وإنجاز أهدافه.
وقال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «يأتي منتدى مستقبل الإعلام الحكومي في وقت يتعاظم فيه دور قطاع الاتصال الحكومي في ظل ثورة التقنيات التي وضعت العالم أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا الأمر يضع الإعلام الحكومي أمام اختبار عليه اجتيازه بنجاح كونه أحد ركائز صنع القرار الحكومي في الدول، ويتولى إيصال الرسائل الإعلامية والمشاركة في بناء الكوادر المتخصصة، وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال».
وتابع: «يعتبر منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي منصة مهمة تثري قطاع الإعلام الحكومي الفعال بأفكار مبتكرة وملهمة ترسم للعاملين فيه طرق التفاعل مع الجمهور والتعرف على احتياجاته المختلفة».
وأشار سعيد العطر إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إعلامي يسهم بدور محوري في مسيرة التنمية الشاملة.

الإمارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
سعيد العطر
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
دنيا
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
اليوم 15:36
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
الرياضي
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
اليوم 15:30
ختام ناجح لمنافسات «بطولة الشرطة للرماية» في نسختها الـ 41
الرياضي
ختام ناجح لمنافسات «بطولة الشرطة للرماية» في نسختها الـ 41
اليوم 15:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©