«تبادل الخبرات» يستعرض ضمن «العالمية للحكومات» بناء الشراكات العالمية

دبي (الاتحاد)

يركز منتدى تبادل الخبرات الذي ينظم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي، على أهمية بناء الشراكات العالمية، وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الحكومات لنشر قصص النجاح، وتعميم الممارسات والخبرات المتميزة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية وصناعة مستقبل مزدهر للمجتمعات.

ويستعرض المنتدى الخبرات والتجارب الناجحة، ويبحث أهمية توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات في مسيرة تطوير العمل الحكومي على مستوى العالم، ضمن 10 جلسات يستضيف خلالها 23 متحدثاً عالمياً، من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين.