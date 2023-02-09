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الإمارات

القمة العالمية للحكومات.. «الخدمات الحكومية» يشكّل معالم المستقبل

محمد بن طليعة
10 فبراير 2023 01:43

دبي (الاتحاد)

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يبحث منتدى الخدمات الحكومية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، آليات تصميم خدمات المستقبل، ويعيد تصور مستقبل الخدمات الحكومية القائمة على التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد الأعمال والمتخصصين العالميين في مجالات تطوير الخدمات والتكنولوجيا والرقمنة.
ويهدف المنتدى إلى تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال استشراف التوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات، والفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الجيل الجديد من خدمات المستقبل.
وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن منتدى الخدمات الحكومية الذي ينظم في دورته الخامسة ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2023، يمثل منصة للتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تصميم مستقبل الخدمات الحكومية.

محمد بن طليعة
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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