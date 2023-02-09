«أسبوع الابتكار» يختتم فعالياته بنجاح في 13 مجمعاً للتكنولوجيا التطبيقية

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بنجاح فعاليات الدورة التاسعة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023» التي نظمها المركز خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير الجاري، في 13 مجمعاً للتكنولوجيا التطبيقية بكافة إمارات الدولة.

وشهد الشيخ أرحمة بن سعود القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، ختام الفعاليات التي أقيمت أمس في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة، بمشاركة أربعين مؤسسة صناعية وتعليمية حكومية وخاصة، استعرضت مستجدات التعليم التقني والمهني، وسلطت الضوء على فرص العمل ووظائف المستقبل.

كما تواصلت فعاليات ختام «الأسبوع» في منطقة الظفرة والعين، حيث استعرض الطلبة خلالها، عدداً من المشروعات الهندسية والتكنولوجية التي تقدم حلولاً اقتصادية واجتماعية جديدة، استقطبت إعجاب المسؤولين الحضور وتقديرهم.

وأشاد الشيخ أرحمة القاسمي بنجاح فعاليات «أسبوع التعليم والابتكار» في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة نحو تمكين «أبوظبي التقني» من الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وفق أعلى النظم والمعايير العالمية، وبما يحقق الاستفادة القصوى من الفرص الناتجة من التعاون المتطور بين قطاعي الصناعة والتعليم والتدريب التقني.

وأعرب عن فخره بالطلبة الذين عرضوا باقتدار مشروعاتهم الابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة، بجانب تنظيم 14 ورشة عمل متقدمة تم خلالها تبادل الأفكار بين المشاركين والطلبة فيما يخص التعليم المتخصص واتجاهاتِه في المستقبل. من جهته، قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن أسبوع التعليم التقني والابتكار يشكل أهمية استراتيجية كبيرة، كونه من المبادرات التي يعمل «أبوظبي التقني» من خلالها على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء وصناعة الكفاءات الوطنية المبتكرة، والقادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد المستدام وفق أعلى المعايير العالمية في دولة الإمارات.

ولفت إلى أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لهذا الحدث الكبير، تأتي في مقدمة أسباب منح براعم الإمارات وشبابها، المزيد من الإصرار والثقة لإبراز مهاراتهم الإبداعية في التخصصات المختلفة، حيث استعرض الطلبة ابتكارات متطورة عديدة، تعكس تفوقهم العلمي وقدراتهم العالية للإبداع والابتكار في جميع التخصصات الصناعية والهندسية، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية للدولة.

واختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «إن المركز سيواصل برامجه ومبادراته التي تستهدف اكتشاف القدرات الإبداعية وتنميتها لدى شباب الإمارات، ومن ثم العمل على صقل مهاراتهم وتطويرها، من خلال المناهج الدراسية التطبيقية والمختبرات العلمية الجديدة، بما يمكن الطلبة من تنفيذ أفكارهم وتطبيقها وفق معايير علمية دولية عالية الجودة، وتحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين».

تقدم المختبرات العلمية

أوضح عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني»، أن فعاليات أسبوع التعليم التقني والابتكار أقيمت في 13 مجمعاً للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مجمع محمد بن زايد، وزايد التعليمي، بني ياس بأبوظبي، وطحنون بن محمد، والعقابية، والجاهلي بالعين، وبينونة في منطقة الظفرة، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وفلج المعلا بأم القيوين، ورأس الخيمة، حيث قدم الطلبة مشروعات علمية جديدة يمكن تطبيقها وإنتاجها عبر الشركات والمؤسسات المتخصصة، لافتاً إلى أن ثراء المنهاج في «التكنولوجيا التطبيقية» وتطوره وتقدم المختبرات العلمية وتنوعها، تمكن الطلبة دائماً من الابتكار والإبداع في مختلف التخصصات.