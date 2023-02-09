5.5 مليون مستفيد من برامج «مجتمعية شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد المستفيدين من خدمات إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أكثر من 5.5 مليون مستفيد خلال عام 2022.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، أن ما يزيد على 5.5 مليون شخص استفادوا من المحاضرات والحملات والبرامج التوعوية، ضمن 11 حملة وبرنامجاً توعوياً، أبرزها حملة التوعية المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية «خلك حذر» وحملات التوعية الصيفية «صيف بصحة وأمان»، والحملة التوعوية الأسرية «نحميهم لنحتويهم»، وحملة التوعية «فرصة أمل»، وحملة التوعية الرمضانية «شهرنا طاعة والتزام»، وحملة توعوية تحت عنوان «مخاطر أحواض السباحة».

واستفاد أفراد المجتمع من المحاضرات وورش التوعية، التي بلغ عددها 242 محاضرة وورشة، شملت التوعية بمخاطر التدخين، والتنمر الإلكتروني، ومشاكل المراهقين وحقوق الطفل، ومحاضرة بعنوان «في مدرستنا نحن أصدقاء»، وأخرى بعنوان «طرق التعامل مع المراهقين». وأكد الاهتمام بتوظيف إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التوعية الأمنية والمجتمعية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة في تنفيذ الأنشطة التوعوية كمرتكز أساسي للعمل المشترك والاتصال المؤسسي بما يثري مفهوم التوعية، ونشر مضامينها والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع من المستفيدين بهذه الأنشطة.