طلبة 7 جامعات يزورون مختبر الابتكار في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل مختبر الابتكار في شرطة دبي، طلبة جامعيين من مختلف دول العالم، للاطلاع على أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المُزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

وينتمي الطلبة إلى 7 جامعات عالمية من دول بلجيكا، وروسيا، والهند، وقبرص، ممن يلتحقون ببرنامج الدراسة الشتوية في جامعة عجمان، وهو برنامج تعليمي وترفيهي يهدف إلى استقطاب الطلبة من مختلف جامعات العالم، للقيام بزيارات ميدانية ومكتبية للدوائر الحكومية وشبه الحكومية والشركات العالمية والمحلية في دولة الإمارات.

واطلع الطلبة على دوريات «غياث» الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم.