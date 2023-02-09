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شرطة أبوظبي تنظم «سفراء المعرفة»

مشاركون خلال الورشة (من المصدر)
10 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز المعرفة في إدارة الجودة والتميز بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، ورشة عمل سفراء المعرفة، في خيمة الفعاليات بمجمع إدارات الشرطة. حضر الورشة، العقيد دكتور علي غانم الطويل، نائب مدير إدارة الجودة والتميز، والمقدم عمر محمد الشامسي، مدير مركز المعرفة، وعدد من سفراء المعرفة الجدد في القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.
وركّزت الورشة على تكامل وانسجام العمل بروح الفريق الواحد في تطوير منظومة إدارة المعرفة في المؤسسة بهدف تعزيز المؤشرات، والارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أفضل النتائج في تقديم الخدمات الأمنية.
وأكد العقيد دكتور علي الطويل أهمية المشاركة في الورشة لضمان إدارة منظومة المعرفة المؤسسية بكفاءة وفعالية في جميع مستويات القطاعات في شرطة أبوظبي.
واستعرض المقدم عمر الشامسي مهام مركز المعرفة، وناقش مع السفراء اختصاصات إدارة المعرفة الرئيسة ومنظومة توثيق وحصر المعارف، وكيفية تحديد الاحتياجات المعرفية، وأساليب نشر ثقافة المعرفة، ومهام ومسؤوليات سفراء المعرفة، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة عصف ذهني لعملية تحليل بيئي لإدارة المعرفة.

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