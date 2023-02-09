رئيس الأمن السيبراني يشيد بالسياسات الوطنية للقطاع

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من السياسات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، يسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للدولة ونهجها وتوجهاتها في هذا القطاع الحيوي.

وقال: إن السياسات الوطنية في مجال الأمن السيبراني تتمثل في السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء، والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، وحزمة من السياسات المرتبطة التي تهدف إلى تعزيز التكاملية والفعالية في توفير الحلول الاستشرافية المرتبطة بتحديات الأمن السيبراني الناجمة عن التطور التكنولوجي، وخفض عدد الحوادث الخطيرة بنسبة «20%»، وتعزيز تبني التكنولوجيا.

وأضاف: أن السياسات الوطنية في مجال الأمن السيبراني تضمنت تحديد نهج مشترك للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وتقديم التوجيهات الرئيسية لمنظومة الأمن السيبراني، من أجل حماية الفضاء السيبراني الإماراتي، وإنشاء منظومة اعتماد ناجحة تعمل وفق معايير صارمة لبناء الثقة في منظومة مزودي خدمات الأمن السيبراني في الدولة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة.