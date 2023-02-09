«اتصالات من &e» توفر مكالمات مجانية إلى سوريا وتركيا

توفر «اتصالات من &e»، مكالمات مجانية ولمدة أسبوع، من شبكتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة وجمهورية تركيا الصديقة، كجزء من استجابتها الإنسانية في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وحرصها على مواصلة دورها في ربط المجتمعات وإبقائها على تواصل مع أخر المستجدات. تسري هذه المبادرة اعتباراً من 9 إلى 16 فبراير الجاري، وتشمل جميع عملاء شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات من &e سواء من الأفراد أو الشركات، ليكونوا على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم في سوريا وتركيا بإمكانية استخدام ما يصل إلى 1000 دقيقة مجانية. ويمكن للعملاء المسافرين إلى سوريا وتركيا تلقي المكالمات الواردة مجاناً، وإجراء مكالمات صادرة غير محدودة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك داخلياً في كلا الدولتين. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، وسعيها المتواصل إلى تعزيز سبل العطاء المؤسسي والمساهمة في دعم المحتاجين لاسيما في الحالات الإنسانية والكوارث الطبيعية. كما تنسجم هذه الخطوة مع الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المعطاء الذي تجلى في تزويد المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين من زلزال سوريا وتركيا. إذ يسهم الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في دعم جهود البحث والإنقاذ، وتوفير الغذاء والإمدادات، والمساعدة في الإخلاء مؤكداً التزام الإمارات بالعمل الإنساني وتضامنها اللامحدود.