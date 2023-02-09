«التغير المناخي والبيئة» توكد خلو الأسواق من المنتجات المحتوية على الحشرات

شروق عوض (دبي)

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلو أسواق الدولة من المنتجات المحتوية على الحشرات وأجزائها، لافتة إلى خضوع الأغذية المتداولة كافة في منافذ البيع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.جاءت تأكيدات الوزارة هذه في معرض ردها على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، حول قيام بعض الدول الأوروبية في السماح بإضافة الحشرات إلى بعض المنتجات الغذائية.

وذكرت الوزارة أنه يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من خلال السلطات الرقابية المحلية، خاصة في ما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية، من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة، داعية أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة.

الاشتراطات الصحية

ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات الغذائية من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية، حيث نصت اللائحة الفنية رقم 2055 -1 بشأن «الأغذية الحلال - الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال» على أن جميع أنواع الحشرات والديدان مثل النمل والنحل هي أغذية غير حلال، ويستثنى من ذلك فقط الجراد، وما لا يمكن التحرر منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل.

وبيّنت الوزارة أن الموافقة على دخول أي منتج غذائي يحتوي على الحشرات أو مستخلصاتها، يتطلب الحصول على شهادة «حلال»، والتي تصدر استناداً إلى الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.

متابعات دورية

وأوضحت الوزارة من خلال عضويتها في المنظمات الدولية والشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء، أنها تقوم بمتابعة الإخطارات الغذائية والتي تشكل خطورة على صحة المستهلك بشكل دوري، وذلك لضمان سرعة وحوكمة متابعة الإخطارات الغذائية الملوثة وضمان سحبها وعدم تداولها في الأسواق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى قيامها والسلطات الرقابية المعنية في الدولة، بمنظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج والأنشطة التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الأغذية المستوردة متمثلة في تحليل المخاطر للأغذية وفقاً للدول والأصناف، بالإضافة إلى عمليات الرصد والكشف المبكر عن الأغذية المصنعة بطرق غير آمنة والرقابة والتفتيش عبر المنافذ كافة على مستوى الدولة.

أمن غذاء الإمارات

وبينت الوزارة أن الإجراءات الوقائية هذه تأتي ضمن استراتيجيتها، لضمان توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقاً لأهدافها المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.

آلية رصد الأغذية

وأوضحت الوزارة أن آلية رصد الأغذية غير الآمنة، تتم من خلال إدارة الوزارة لنظام الإنذار السريع للأغذية، وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وفي حال تم الكشف عن وجود أية منتجات مستوردة غير آمنة، فإن الوزارة تقوم على الفور بإعداد قائمة بها وإصدار تعميم خاص بها للسلطات، بهدف التأكد من خلو أسواق الدولة منها، والعمل فوراً على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة، وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.