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محمد بن راشد يشهد جانباً من النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات

محمد بن راشد يشهد جانباً من النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات
9 فبراير 2023 20:04

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي انطلقت منافسات نسخته الأولى اليوم الخميس بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، ضمن 20 فريقاً منهم 13 فريقاً عالمياً وسبعة فرق قارية.

وتابع سموه، يرافقه معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، السباق عند مروره بمنطقة جسر بوكدره في دبي، حيث حيّا سموه المتسابقات، متمنياً التوفيق للجميع.

كانت المرحلة الأولى من الطواف الذي ينظّمه مجلس أبوظبي الرياضي على مدى أربعة أيام وحتى يوم الأحد الموافق 12 فبراير الجاري، قد انطلقت من ميناء راشد في دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، حيث مر مسار السباق بعدد من أبرز معالم دبي.

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المصدر: وام
محمد بن راشد
طواف الإمارات للسيدات
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