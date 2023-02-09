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رئيس الدولة يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

رئيس الدولة يتقبل تعازي الشيوخ والمواطنين في وفاة الشيخة مريم الفلاسي
9 فبراير 2023 19:35

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي من سمو الشيوخ وجموع المواطنين.

كما تقبل العزاء إلى جانب سموه في قصر المشرف، الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تعازي
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