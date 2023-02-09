محمد بن راشد يستقبل الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
محمد بن راشد يستقبل الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
9 فبراير 2023 19:13
دبي(الاتحاد) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، في قصر زعبيل بدبي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات ومنطقة هونغ كونغ، والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته، وتعزيز العمل المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم لدى الجانبين.
ورّحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية مع مختلف دول ومناطق العالم، وتوفير كافة التسهيلات التي تدعم جهود التنمية والاستثمار وتضمن تدفق حركة التجارة العالمية.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي شهد خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية من 8.2 مليار دولار أميركي في عام 2014 إلى نحو 12 مليار دولار أميركي في عام 2021.
من جانبه، أعرب جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين هونغ كونغ ودولة الإمارات، وأمله في دفعها إلى أفاق أرحب من التعاون ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واكتشاف مزيد من الفرص في ظل ما يتمتع به الجانبان من مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.