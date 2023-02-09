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محمد بن راشد: نريد تطوير العلاقات مع إخوتنا في العراق

محمد بن راشد: نريد تطوير العلاقات مع إخوتنا في العراق
9 فبراير 2023 18:46

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى تطوير العلاقات مع العراق.

وكتب سموه على موقع تويتر "استقبلت اليوم معالي محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نريد تطوير العلاقات الاقتصادية والشعبية مع إخوتنا في العراق .. عراق الحضارة والعلم .. عراق الشعر والأدب .. عراق الأخوّة والمحبة والشعب الوفي لإخوانه العرب".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
محمد شياع السوداني
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