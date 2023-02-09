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«جسور الخير» بدأت بتلقي التبرعات لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

آثار الزلزال في تركيا
9 فبراير 2023 18:02

هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، بتلقي التبرعات النقدية والعينية من قبل المتبرعين، لنجدة المتضررين من الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية خلال الأيام الماضية.
وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا، سيباشر المتطوعون بعد غد «السبت» في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ومركز دبي للمعارض في مدينة «إكسبو دبي»، تعبئة المساعدات الأولية والتبرعات العينية وحزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن حملة «جسور الخير» تتطلب تعاون جميع أطياف المجتمع في الدولة للتضامن مع الأسر السورية والتركية المتضررة، والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل، موضحة إمكانية المشاركة والتطوع في الحملة من خلال التسجيل عبر موقع volunteers.ae.
وأكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ «الهيئة»، من خلال الموقع الإلكتروني، والإيداعات البنكية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي «الهيئة» في حوالي 175 موقعاً على مستوى الدولة، خاصة في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة.

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