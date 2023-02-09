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22 طائرة إماراتية تنقل 640 طنا من المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

22 طائرة إماراتية تنقل 640 طنا من المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
9 فبراير 2023 18:02

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثية لضحايا الزلزال في كل من الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة وذلك عبر عملية " الفارس الشهم2 " بواقع 640 طنا من المساعدات الإغاثية التي انطلقت بتوجيهات القيادة الرشيدة دعما لشعبي البلدين وذلك في إطار الأدوار الإنسانية الرائدة للدولة على الصعيد العالمي وأياديها الممتدة بالخير على مدى عقود.

فقد سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة 22 رحلة عبر جسر جوي منها 7 رحلات طيران إلى سوريا حتى الآن حملت على متنها مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية إلى جانب 515 خيمة لايواء وإغاثة المتضررين من الشعب السوري الشقيق من الزلزال.

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وعلى صعيد المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لإغاثة متضرري الزلزال من الشعب التركي الصديق تم حتى اليوم تسيير 15 رحلة طيران من الإمارات إلى تركيا حملت على متنها فرق بحث وإنقاذ و مستشفى ميدانيا متنقلا تمهيدا لافتتاحه في منطقة (إصلاحية ) بكامل تجهيزاته والتي تشمل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وعيادات خارجية وعنابر تنويم بسعة 50 سريرا ومختبرا وصيدلية إضافة إلى خدمات الأشعة السينية والمقطعية إلى جانب أطقم طبية متخصصة في جراحة العظام والجراحة العامة والتخدير وعناية فائقة وفنيين من مختلف التخصصات الطبية.

يأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات مع البلدين و ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة حول العالم.

المصدر: وام
زلزال
تركيا
الإمارات
سوريا
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