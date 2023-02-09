الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء العراق

محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء العراق
9 فبراير 2023 17:55

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

ورحّب سموه بزيارة معالي محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات، وذلك في مستهل اللقاء، الذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ضمن مختلف المجالات، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

تطرق النقاش إلى مستقبل التعاون الثنائي والمأمول له ضمن عدد من القطاعات الحيوية لاسيما على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وبما يواكب التطلعات التنموية للجانبين ويسهم في دفع جهود التطوير ضمن مختلف المسارات بهدف ترسيخ مزيد من مقومات التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين.

وتم، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأكد الجانبان تطابق الرؤى ووجهات النظر حيال أبرز الموضوعات المتعلقة بالمنطقة وما تشهده من جهود هدفها إقرار أسباب الاستقرار والرخاء، وبما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتها للمستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين.

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء العراق يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
عراق مستقر ومزدهر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
محمد شياع السوداني
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
دنيا
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
اليوم 15:36
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
الرياضي
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
اليوم 15:30
ختام ناجح لمنافسات «بطولة الشرطة للرماية» في نسختها الـ 41
الرياضي
ختام ناجح لمنافسات «بطولة الشرطة للرماية» في نسختها الـ 41
اليوم 15:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©