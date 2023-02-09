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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 فبراير 2023 17:42

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة نهاراً على المناطق المكشوفة، وتكون قوية أحياناً على البحر وتقل سرعتها تدريجياً ليلاً وصباح السبت.
الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.
الخليج العربي: شديد الاضطراب - مضطرب.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:53.

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