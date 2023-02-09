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ديوان الرئاسة ينعى الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي

ديوان الرئاسة ينعى الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي
9 فبراير 2023 17:09

ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة والتي وافتها المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي .. // بسم الله الرحمن الرحيم .."يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. صدق الله العظيم.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ووالدة الشيوخ خليفة وحمد وسلطان وراشد وسعيد وموزة بنت حمدان آل نهيان.
ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته ..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"//.

المصدر: وام
ديوان الرئاسة
الإمارات
محمد بن زايد
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