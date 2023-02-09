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الإمارات

فيديو.. النيابة العامة توضح عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص

شعار النيابة العامة للدولة
9 فبراير 2023 14:11

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص، وذلك عبر فيديو توعوي في حسابها  الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيابة العامة
الإمارات
التبرعات
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