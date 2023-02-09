جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء العراقي - لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي - مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للعراق .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه.

وكان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي محمد علي محمد الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق رئيس وزراء العراق وفد يضم .. معالي الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ومعالي زياد علي فاضل وزير الكهرباء ومعالي رزاق محيبس السعداوي وزير النقل ومعالي بنكين عبد الله ريكاني وزير الإعمار والإسكان والإشغال و سعادة مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وكان معالي محمد شياع السوداني قد وصل إلى الدولة في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.