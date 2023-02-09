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الإمارات

ختام تمرين درع الإمارات المشترك 51

ختام تمرين درع الإمارات المشترك 51
9 فبراير 2023 12:44

 أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن ختام تمرين درع الإمارات المشترك 51 داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونفذت قوة الواجب المشتركة “محمد” عمليات قوات منقولة جواً لتعزيز قوة الواجب المشتركة “خليفة” للدفاع عن الأهداف العملياتية التي تمت السيطرة عليها. وتبع ذلك عمليات تعزيز إضافية بتنفيذ وحدات من القوات البرية لعمليات اتصال مع القوات المحمولة والمنقولة جواً.

وأشاد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بمستوى العمل المشترك بين وحدات القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية للدفاع عن الدولة ومصالحها.

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المصدر: وام
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درع الإمارات المشترك
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