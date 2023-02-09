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الإمارات تدعم المرحلة الثانية من مشاريع توفير المياه في قضاء سنجار بالعراق

الإمارات تدعم المرحلة الثانية من مشاريع توفير المياه في قضاء سنجار بالعراق
9 فبراير 2023 10:08

أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها منحة بقيمة 1.83 مليون درهم بالتعاون مع "مبادرة نادية مراد" بهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شامل لتوفير إمدادات المياه والإصحاح البيئي والنظافة الصحية في قضاء سنجار بالعراق.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: " تعمل دولة الإمارات على المساهمة في دعم كافة مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق التي تضررت من هجمات تنظيم داعش الإرهابي في قضاء سنجار في محافظة نينوى بالعراق عبر توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال وكبار السن من الأقلية الأيزيدية".

وأضاف الشامسي: "نسعى من خلال المرحلة الثانية من المشروع إلى توفير إمدادات المياه والإصحاح البيئي والنظافة الصحية في 9 قرى إضافية في قضاء سنجار، وهي تأتي في إطار نجاح المرحلة الأولى من المشروع والذي حقق كافة مستهدفاته بتوفير المياه النظيفة بالكامل والصرف الصحي إلى 6 قرى أساسية في قضاء سنجار، بإجمالي عدد مستفيدين يتخطى 81 ألفا".

من جانبها ، وجّهت السيدة نادية مراد باسي، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2018، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على مبادراته لدعم استقرار الشعب العراقي وتعزيز فرص تحقيق السلام.
وأعربت عن تقديرها لاستمرار المساعدات الإماراتية في توفير الخدمات الأساسية لعدد من القرى في قضاء سنجار العراق من خلال توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وذلك استكمالاً للجهود التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية.

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