لانا نسيبة: رفع الوعي حول تأثير النزاعات على النساء

نيويورك (الاتحاد)

رحبت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالأمين العام المساعد خالد خيري وموظفي إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في المنظمة الأممية، العاملين في الميدان، لبدء تدريب حول المرأة والسلام والأمن في مقر بعثة الدولة في نيويورك، مؤكدة على أهمية رفع مستوى الوعي بين المشاركين حول تأثير النزاعات على النساء والفتيات.

وأكدت نسيبة، في تغريدة بحساب البعثة على «تويتر»، على الالتزام بدعم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وضمان مراعاة منظور المرأة في مجالات كالوساطة ومنع النزاعات.

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المشاركين حول تأثير النزاعات على النساء والفتيات والأطر الدولية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، حيث ستركز الجلسات على مواضيع مثل تعزيز مشاركة المرأة في جهود الوساطة وحفظ السلام وبناء السلام ومنع نشوب النزاعات.

وقالت نسيبة: «لا يجب النظر لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن كمجرد مسألة من المحبذ وجودها أو إضافتها لمناقشات مجلس الأمن، بل كأحد أسس إحلال السلام المستدام وللتعافي من النزاعات».

وتترأس دولة الإمارات في مجلس الأمن، بالمشاركة مع سويسرا، فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن للعام 2023.