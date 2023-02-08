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حرم حاكم عجمان تشهد تخريج طالبات «دفعة عام الاستدامة»

حرم حاكم عجمان تشهد تخريج طالبات «دفعة عام الاستدامة»
9 فبراير 2023 02:17

عجمان (وام)

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شهدت حرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، حفل تخريج «دفعة عام الاستدامة» من خريجات جامعة عجمان البالغ عددهن 300 خريجة من حملة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة. حضر حفل التخريج عدد من الشيخات ومديرات المؤسسات التعليمية والاجتماعية وسيدات المجتمع وأمهات الخريجات وضيفات الحفل، كما حضرت الحفل نادية كمالي، المدير العام لشركة أكسنتشر في الإمارات.
وبدأت مراسم حفل التخريج بوصول حرم صاحب السمو حاكم عجمان إلى قاعة الاحتفال، وتم عزف السلام الوطني للدولة، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو جسّد رسالة الجامعة وإنجازاتها. وقد اقترن مسمّى دفعة الخريجين والخريجات بعام الاستدامة، تيمّناً بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة»، والتي تمثّل محطَّةَ تحوّل حقيقيّة في تاريخ نهضة الإماراتِ وتقدُّمها، إقليميّاً وعالميّاً، ونقطة انطلاقٍ لخرّيجي جامعة عجمان نحو مستقبل مزهر وبيئة مستدامة.
وتوجهت سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، راعية الحفل في كلمتها، بالتهنئة إلى الخريجات، وقالت: «في عامنا السّعيد هذا.. الّذي حمل مُسمّى (عام الاستدامة)، أقول لكنّ وبكلِّ استحقاق، أنتنّ فخر الإمارات وأملها ومستقبلها المشرق بعون الله».
وأضافت: «تتخرّجن اليوم بشهاداتكنّ المشرّفة، وبتخصّصاتكنّ المختلفة، وبسواعدكنّ الفتيّة، وهمّتكنّ العالية، لوضع لَبِناتٍ في صرح نهضة وطننا، وإعلاء شأنِهِ، وأنتنّ تحملنَ وصيّة أبيكم زايد وأبيكم خليفة، رحمهما الله، في أن تكون كلّ منكنّ المرأة الصّالحة، المتعلّمة، النّافعة لنفسها وأهلها ومجتمعها، ولوطنها الحبيب».
من جانبها، قالت نادية كمالي في كلمة لها بهذه المناسبة: «لا يسعني في هذا اليوم السعيد إلّا أن أهنئ طالباتنا اللاتي بذلنَ كلَّ ما في وِسعهن، وسهرن اللَّيالي وَلَم يتكاسلن يوماً حتّى يُثبتن أنهن على قدر الثّقة التي وضِعَت فيهن. فأوصيكنّ يا بنات الوطنِ البارات، باستكمال مسيرة النّجاح والتفوق الّتي بدأتموها في هذه الجامعة، وأن تسعَين إلى تحقيقِ مثل هذا التفوق وأكثر خلال حياتكن المستقبليّة، حتّى تَنفَعن أنفسَكن وَوَطَنَكُن، وأنا أثق بامتلاككن العزيمة والإصرار والإمكانيات». من ناحيتها، ألقت الخرّيجة بشرى خميس الهلالي كلمة الخريجات، توجهت فيها إلى حرم صاحب السمو حاكم عجمان بالشكر والتقدير على دعمها المستمر. وفي ختام حفل التخرج، كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان 300 خريجة من مختلف الكليات، وتقديم شهادات التخرج لهن وسط أجواء من الفرح والسرور بمناسبة التخرج والنجاح.
كما تسلمت سموها درع الجامعة من الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة في جامعة عجمان.

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فاطمة بنت زايد بن صقر
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