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صقر غباش ورئيس «النواب» البحريني يؤكدان استمرار التنسيق البرلماني

صقر غباش لدى استقباله أحمد المسلم (من المصدر)
9 فبراير 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، وجرى خلالها التنسيق والتشاور لتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على جدول أعمال الفعاليات البرلمانية الدولية، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تعد نموذجاً للتعاون والتضامن العربي.
وأكد معاليه عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها وتطويرها، وترجمتها إلى واقع ملموس.
وتركزت المباحثات بين الجانبين على مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات كافة. وأكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد معالي صقر غباش أهمية تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين، بهدف الانطلاق بهذا التعاون البرلماني المشترك نحو أفق أوسع. 
من جانبه، أعرب معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي صقر غباش على هذه الدعوة الكريمة لزيارة دولة الإمارات. كما وجّه دعوة رسمية لمعالي صقر غباش لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني التي ستعقد في البحرين مارس المقبل.

صقر غباش
الإمارات
مجلس النواب البحريني
البحرين
الإمارات والبحرين
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