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«تقنية الوطني» تعتمد مناقشة «الذكاء الاصطناعي»

«تقنية الوطني» تعتمد مناقشة «الذكاء الاصطناعي»
9 فبراير 2023 02:17

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد عن بُعد، أمس برئاسة محمد عيسى الكشف، رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية، مقرر اللجنة، والدكتورة حواء سعيد الضحاك، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.
وناقشت اللجنة محاور الموضوع التي تتعلق بتوفير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتماد الجهات التي ستتم مناقشة الموضوع معها.

تقنية الوطني
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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