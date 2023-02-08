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«إيدج» تعرض 100 منتج من حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة

جناح «إيدج» في دورة سابقة من المعرض (من المصدر)
9 فبراير 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تحظى «إيدج» خلال مشاركتها الثانية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023) بالحضور الأكبر في هذا الحدث، ما يعزز مكانتها واحدةً من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في المجالين الدفاعي والمدني. وبصفتها الشريك الاستراتيجي الرسمي، تسلط «إيدج» الضوء على هدفها المتمثل في الارتقاء بمستوى القدرات التكنولوجية والدفاعية المستقبلية المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عرض أكثر من 100 منتج وحلّ وخدمة متطورة في مجالات الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية والأنظمة البرية والأنظمة البحرية والأسلحة والذخيرة والحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة والهندسة الدقيقة.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «ستكون هذه هي المشاركة الثانية لمجموعة (إيدج) في معرض (آيدكس) منذ إطلاقها منذ ثلاث سنوات فقط، حيث يُعد هذا الحدث العالمي المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على التقدم الهائل الذي حققته إيدج في غضون تلك الفترة القصيرة نسبياً، إذ تعدّ الباقة المتنوعة من المنتجات والحلول التكنولوجية المتقدمة والمتوافرة الآن من خلال محفظتنا المكونة من 20 شركة دليلاً دامغاً على هذه الإنجازات غير المسبوقة».
وأضاف: «بينما نواصل تعزيز قدراتنا السيادية، وتوسيع بصمتنا العالمية من خلال الصادرات والشراكات القيمة، يظلّ معرض (آيدكس) المنصة الأكثر فاعلية بالنسبة لـ إيدج لتأكيد ما تشتهر به عن جدارة من عروضٍ مبتكرةٍ عالية الجودة في المجالات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية، مع التركيز الواضح على الأنظمة المستقلة وغير المأهولة، إلى جانب الأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية».

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