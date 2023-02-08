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«الفريق الإماراتي» ينقذ عائلة سورية من تحت الأنقاض في تركيا

الفريق خلال إنقاذ العائلة (تصوير: عادل النعيمي)
9 فبراير 2023 02:20

كهرمان مرعش (وام)

نجحت فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ضمن عملية «الفارس الشهم/ 2» في إنقاذ عائلة «أم وابن وبنتان» من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخراً في تركيا، حيث نجحت فرق البحث والإنقاذ بعد التوجه لمكان المنزل في منطقة كهرمان مرعش منذ أكثر من 5 ساعات، واستمرت بكفاءة عالية حتى تمكنت من إنقاذ العائلة.

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وسارعت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع أفراد العائلة بكفاءة عالية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، فيما من المقرر أن يتم تحويلهم بعد ذلك على المستشفيات المتخصصة في تركيا للحصول على الرعاية الطبية الكاملة.

وتقدم أقارب وأصدقاء العائلة الذين تواجدوا في موقع المنزل المنهار بالشكر والتقدير إلى فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على جهودها الكبيرة واحترافيتها العالية خلال عملية استخراج أفراد العائلة من تحت الأنقاض، كما أشادوا بدعم السلطات التركية لجهود الإغاثة.

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