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الإمارات

إخلاء طبي لـ 3 مواطنين مصابين من جنوب تركيا

خلال استقبال المواطنين (وام)
9 فبراير 2023 02:20

أبوظبي  (وام)

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ضمن عملية الفارس الشهم 2 .. نفذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الدفاع عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى الدولة إثر تعرضهم لإصابات متوسطة بسبب الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي جنوب تركيا.
يذك أن الوزارة أصدرت بياناً للمواطنين المتواجدين في الدول المتضررة بالزلزال تؤكد فيه أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالزلزال كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الخارجية الإماراتية في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024 وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.

تركيا
زلزال تركيا
تركيا وسوريا
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