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جائزة دولية لـ«بلدية الظفرة»

رفع العلم الأزرق على شاطئ المرفأ (من المصدر)
9 فبراير 2023 02:17

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حصلت بلدية منطقة الظفرة على جائزة العلم الأزرق الدولية لشاطئ المرفأ، وذلك تقديراً لجهودها في تحقيق المعايير العالمية المطلوبة، حيث تحرص البلدية على تطوير المرافق الترفيهية والشواطئ بمقاييس عالمية تلبي تطلعات أفراد المجتمع كافة وقضاء أوقات ترفيهية وسط بيئة صحية آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة وتماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي. ويسهم شاطئ مدينة المرفأ في جذب العديد من السياح ومحبي الرياضات البحرية والزوار والمشاركين في مهرجان الظفرة البحري، وبطولة جمال الخيل العربية التي تقام على الشاطئ سنوياً. 
ووفرت بلدية منطقة الظفرة المعايير العالمية كافة للحصول عل الجائزة، والتي تتمثل في معيار التعليم البيئي والمعلومات البيئية، ومعيار السلامة والخدمات، ومعيار الإدارة البيئية، ومعيار جودة المياه، بهدف توفير مرافق ترفيهية عصرية بمقاييس عالمية وبيئة آمنة وصحية للشواطئ، وتعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة، ونمط وجودة الحياة.
يتضمن شاطئ مدينة المرفأ عيادة إسعافات أولية، لتوفير الرعاية لمرتادي الشاطئ عند الحاجة طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ولوحات إرشادية وخريطة للشاطئ وخدمات متنوعة كممر لأصحاب الهمم وسيارات الجولف الكهربائية، ليبقى الشاطئ آمناً ومتكاملاً، بالإضافة إلى خدمة الإنقاذ المتوافرة على مدار الأسبوع، والتي تضم منقذين مزودين بوسائل الإنقاذ اللازمة كافة للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ، وتقديم المشورة عن أوقات ومناطق السباحة. كما تقوم البلدية بفحص عينات المياه بشكل دوري في مختبرات عالمية معتمدة لتتوافق مع المواصفات ومعايير الشواطئ للسباحة.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
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شاطئ المرفأ
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