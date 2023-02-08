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حملة تنظيف لمواقع الإنشاءات في مدينة زايد بأبوظبي

خلال الحملة (من المصدر)
9 فبراير 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشركة «دلسكو»، حملة استهدفت تنظيف المواقع الإنشائية الجديدة في «مدينة زايد»، وتعزيز مستوى الوعي البيئي لدى الاستشاريين والمقاولين في المواقع الإنشائية، وحثهم على إزالة الملوثات البيئية، ومخلفات البناء والإنشاء، وإشراك المطورين والاستشاريين والمقاولين في تحمل المسؤولية البيئية أثناء تنفيذهم المشاريع الإنشائية المختلفة.
تأتي هذه الحملة ضمن إطار تفاعل بلدية مدينة أبوظبي مع يوم البيئة الوطني، والتزاماً منها بترسيخ القيم البيئية السليمة في المواقع الإنشائية، والحفاظ على المظهر العام، وحماية صحة وسلامة السكان، وتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات للعاملين في المواقع الإنشائية، وكذلك ضمان سلامة السكان في المحيط الحيوي لهذه المواقع.
كما حثت الحملة للمحافظة على نظافة المواقع في قطاع البناء والإنشاء، مؤكدين أهمية مشاركة المسؤولين عن هذه المواقع بترسيخ ممارسات تعكس التزامهم البيئي العام. وتجسد هذه الحملات حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير أفضل معايير النظافة العامة والسلامة في جميع المرافق والمناطق، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، ونشر الوعي البيئي، وتطوير التعاون بين الشركاء في الحفاظ على البيئة، والمظهر الحضاري. وأكدت البلدية أن صون البيئة وحمايتها من أنواع المشوهات كافة يمثل أحد أهم أهدافها والتزاماتها من أجل صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، ولحماية البيئة، والارتقاء بجودة الحياة.
وأعربت البلدية عن شكرها وتقديرها لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» لتوفيرها مستلزمات الحملة من العمال، والقفازات، والملاقط المخصصة لجمع النفايات، وغيرها من الدعم اللوجستي، كما تتقدم البلدية بالشكر الجزيل إلى شركة «دلسكو» التي قامت بتوفير الحافلة المخصصة لجميع وتدوير النفايات، مؤكدة أن تضافر الجهود من شأنه الارتقاء بالنظافة العامة، وتعزيز مستويات البيئة الصحية السليمة.

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