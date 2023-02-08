الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

124 شركة جديدة سجلتها «أشغال الشارقة» خلال 2022

124 شركة جديدة سجلتها «أشغال الشارقة» خلال 2022
9 فبراير 2023 02:17

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
قرقاش: التضامن الخليجي والعربي ضمان للمنطقة

أعلنت فاطمة حسن، مدير إدارة العقود في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، تسجيل 124 شركة جديدة لدى الدائرة خلال عام 2022، وتمثلت في 89 شركة مقاولات و5 مكاتب استشارية و30 شركة توريد، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 404 شركة.
وأشارت فاطمة حسن إلى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب، وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها، موضحةً وجود أربع فئات لمكاتب الاستشارات الهندسية، موزعة على حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، أما شركات المقاولات فموزعة إلى ست فئات حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، إضافة إلى حجم وعدد المعدات والآليات الخاصة بالإنشاءات.
وأكدت أن جميع المعاملات والخدمات المقدمة للاستشاريين والمقاولين والموردين هي خدمات إلكترونية بنسبة 100%، ولا تتطلب حضور المهندسين أو ممثلي الشركات إلى مبنى الدائرة، وتستطيع هذه الشركات والمكاتب المسجلة تقديم طلباتها وتجديد بياناتها وسجلاتها من خلال النظام الإلكتروني. 
وطالبت جميع المكاتب والشركات العاملة بالإمارة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بها، خصوصاً في حالة تغيير أو تعديل في البيانات الأساسية لديهم، مؤكدة ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة عقود المباني بصورة دورية.
بدوره، قال المهندس عبد الله نعمان، رئيس قسم تسجيل وتأهيل الشركات في إدارة عقود المباني: «واصلنا خلال عام 2022م التركيز لضمان الحفاظ على قطاع عمراني يتسم بالمتانة والمرونة، ووضعنا معايير عالية لإنشاء إطار تنظيمي واضح ومرن، يستند إلى أفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى مناطق الاختصاص الرائدة على مستوى العالم».  وأكد نعمان أن من أبرز الأمور التي ساهمت في استقطاب الشركات تخفيض رسوم تجديد التسجيل، وإلغاء رسوم تأخير التجديد السنوي الخاص بشركات المقاولات والاستشاريين والموردين في الإمارة بنسبة 50%.  

أشغال الشارقة
الإمارات
الشارقة
دائرة الأشغال العامة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
اليوم 02:22
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
عربي ودولي
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©