124 شركة جديدة سجلتها «أشغال الشارقة» خلال 2022

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت فاطمة حسن، مدير إدارة العقود في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، تسجيل 124 شركة جديدة لدى الدائرة خلال عام 2022، وتمثلت في 89 شركة مقاولات و5 مكاتب استشارية و30 شركة توريد، ليصبح إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الأشغال العامة 404 شركة.

وأشارت فاطمة حسن إلى أن الدائرة لا تقوم بالتسجيل والتأهيل فحسب، وإنما تقوم كذلك بدراسة ملفات الشركات وملف المشاريع السابقة لها، موضحةً وجود أربع فئات لمكاتب الاستشارات الهندسية، موزعة على حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، أما شركات المقاولات فموزعة إلى ست فئات حسب عدد ومؤهلات الكوادر الهندسية العاملة لديها، إضافة إلى حجم وعدد المعدات والآليات الخاصة بالإنشاءات.

وأكدت أن جميع المعاملات والخدمات المقدمة للاستشاريين والمقاولين والموردين هي خدمات إلكترونية بنسبة 100%، ولا تتطلب حضور المهندسين أو ممثلي الشركات إلى مبنى الدائرة، وتستطيع هذه الشركات والمكاتب المسجلة تقديم طلباتها وتجديد بياناتها وسجلاتها من خلال النظام الإلكتروني.

وطالبت جميع المكاتب والشركات العاملة بالإمارة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بها، خصوصاً في حالة تغيير أو تعديل في البيانات الأساسية لديهم، مؤكدة ضرورة تجديد سجلاتهم بإدارة عقود المباني بصورة دورية.

بدوره، قال المهندس عبد الله نعمان، رئيس قسم تسجيل وتأهيل الشركات في إدارة عقود المباني: «واصلنا خلال عام 2022م التركيز لضمان الحفاظ على قطاع عمراني يتسم بالمتانة والمرونة، ووضعنا معايير عالية لإنشاء إطار تنظيمي واضح ومرن، يستند إلى أفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى مناطق الاختصاص الرائدة على مستوى العالم». وأكد نعمان أن من أبرز الأمور التي ساهمت في استقطاب الشركات تخفيض رسوم تجديد التسجيل، وإلغاء رسوم تأخير التجديد السنوي الخاص بشركات المقاولات والاستشاريين والموردين في الإمارة بنسبة 50%.