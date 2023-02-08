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طلبة «محمد بن زايد للتكنولوجيا التطبيقية» يستعرضون مشروعاتهم الابتكارية

طالبان يستعرضان مشروعهما (من المصدر)
9 فبراير 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يواصل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بنجاح تنظيم الدورة التاسعة من أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023  التي تختتم اليوم  9 فبراير الجاري.
وشهد الفعاليات - التي أُقيمت في مجمع محمد بن زايد للتكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي - خلف عبدالله الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وعبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات «وام»، وعيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.
واستعرض الطلبة المواطنون عدداً كبيراً من مشروعاتهم الابتكارية الهندسية والتكنولوجية المتطورة، منها مشروع «مركبة اكتشاف عيوب الطائرات» ومشروع «مزارع الطاقة الشمسية»، وغيرها من المشروعات التي أشاد بها كافة المسؤولين.
وكانت الفعاليات قد بدأت بكلمة لخلف عبدالله الحمادي، أعرب فيها عن الشكر الجزيل لـ «أبوظبي التقني»، ولكل من أسهم في تنظيم «أسبوع التعليم التقني والابتكار» ذي الأهمية الكبيرة في زيادة الوعي لدى الطّلبة ونقل المعرفة والخبرة لهم من واقع الأعمال ليكونوا مواكبين لما يحدث من تقدّم ولتزيد لديهم الرّغبة في معرفة المزيد، ويساعدهم على تحديد توجهاتهم المستقبليّة سواء في التخصصات التي سيختارونها أو المهارات التي يسعون لاكتسابها.
وأضاف الحمادي، أن المهارات المعرفية والرقمية، والبرمجة الحديثة وتحليل البيانات، بالإضافة إلى المهارات الإدراكيّة، مثل التفكير النقدي والإبداع والابتكار، تشكل أهمية مستقبلية كبرى بغض النظر عن  التّخصص الجامعي، داعياً شاب الإمارات إلى اغتنام الفرص التي توفرها الدولة لهم، بالعمل على تطوير مهاراتهم ومعارفهم والاطلاع الدائم والمستمر على أحدث التطورات ومتابعة المؤشرات العالمية التي تصدرها كبريات الشركات، والتي تتنبأ بواقع الوظائف في المستقبل.

التكنولوجيا التطبيقية
أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
أسبوع التعليم التقني والابتكار
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