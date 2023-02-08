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الإمارات

«الترخيص المهني» أبرز معايير اختيار «مجالس تعليم»

«الترخيص المهني» أبرز معايير اختيار «مجالس تعليم»
9 فبراير 2023 02:18

دينا جوني (دبي)  

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم تشكيل «مجالس تعليم» واختيار أعضائها من الميدان التعليمي والبالغ عددهم 35، استجابة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وعممت «تعليم» لائحة الأعضاء الجدد على جميع الإدارات المدرسية، والتي ضمت 26 معلمة و9 معلمين. 
كما حددت «تعليم» المحاور التي على أساسها سيعمل أعضاء المجلس على إطلاق المبادرات، وهي تعزيز روح التنافسية من خلال تنظيم البرامج والمسابقات بين الطلاب والمعلمين ومديري المدارس، والمشاركة في صنع القرار التعليمي، من خلال تقديم المؤشرات التعليمية الدقيقة والناجحة، وتنظيم مبادرات ريادية وأنشطة على طول العام الدراسي، وأخيراً تنظيم المحاضرات والمنتديات. 
ولفتت إلى أن الحصول على شهادة الترخيص المهني تعدّ من أبرز معايير اختيار أعضاء مجالس تعليم، بالإضافة إلى الأداء العالي في التقييم المهني، وسنوات الخبرة التي تختلف بين مجلس وآخر. 
وتنقسم المجالس إلى ثلاثة وهي القيادات المدرسية، والمعلمين، والمعلمين الشباب، وتهدف إلى تمثيل الكوادر الإدارية والتعليمية في صنع القرار، وتطوير بيئة العمل في الميدان التربوي، ودعم عملية تطوير المهن التربوية في الإمارات، وإيجاد حلول لتحديات الميدان التربوي، والعمل عليها بالوسائل المتاحة والمبتكرة، والاستفادة من خبرات الميدان في هذا المجال، بما يرتقي بطموحات الدولة ويحقق غاياتها ومستهدفاتها في قطاع التعليم.
يضم مجلس القيادات المدرسية 14 عضواً، بواقع مديرين اثنين من كل إمارة، وسيتولى إشراك القيادات المدرسية في عمليات صناعة القرارات ورسم الملامح والسياسات المؤسسية، والعمل على إطار تنظيمي في المدارس، وإشراك مديري المدارس الحكومية في تطوير منظومة العمل المدرسي، وفي عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وإيجاد الحلول للتحديات. ويكون الترشح للمجلس إما ذاتياً أو عبر الفرع المدرسي، وحددت مدة العضوية فيه لعامين دراسيين.

مؤسسة الإمارات للتعليم
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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