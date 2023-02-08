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الإمارات

«هندسة أميركية الشارقة» تطلق «برنامج النخبة»

الجامعة الأميركية في الشارقة
9 فبراير 2023 02:17

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً «برنامج النخبة»، ضمن إطار تعاون بين الجامعة ومؤسسات مختارة في الدولة، يهدف إلى تعزيز الشركات مع الصناعات والتواصل مع سوق العمل، من أجل إثراء التجربة الطلابية التعليمية وإكساب الطلبة خبرات عملية تعدهم لمستقبل أفضل وأكثر إشراقاً.
وتؤسس كلية الهندسة، من خلال هذا البرنامج، إطاراً للتعاون مع مؤسسات مختلفة في الدولة، عبر توقيع سلسلة من مذكرات تفاهم تركز فيها على مجالات تعاون مشتركة، تتضمن البحث والتطوير وبرامج التدريب العملي وتبادل المعرفة والخبرات، والإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة، فضلاً عن الزيارات والرحلات الميدانية.

الجامعة الأميركية في الشارقة
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الشارقة
أميركية الشارقة
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