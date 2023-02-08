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مركز جامع الشيخ زايد يختتم الدورة الـ 18 لبرنامج «ابن الدار»

مركز جامع الشيخ زايد يختتم الدورة الـ 18 لبرنامج «ابن الدار»
9 فبراير 2023 02:17

أبوظبي (وام)

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اختتم مركز جامع الشيخ زايد الكبير، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من برنامجه التدريبي «ابن الدار»، أحد أهم برامج المركز السنوية، والتي تهدف لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الجولات الثقافية من طلاب الجامعات والخريجين المواطنين، بمشاركة أربعة عشر متدرباً، وذلك إبرازاً للوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتجسد في العمل بالوطنية النابعة من إرث الإمارات الأصيل، وضمن برنامجه «الشباب الباني» الذي يجمع تحت مظلته كل ما يقدم المركز من برامج ومبادرات وأنشطة تُعنى بفئة الشباب والأجيال الناشئة من أبناء الوطن.
ويتيح البرنامج لمنتسبيه فرصة العمل كأخصائيي جولات ثقافية، العمل بنظام الدوام الجزئي، بعد تأهيلهم وتمكينهم في مجال تقديم الجولات الثقافية وخدمة مرتادي الجامع وفق معايير عالمية، ليساهموا في تقديم الجولات الثقافية لزوار الجامع من مختلف ثقافات العالم باحترافية وكفاءة عاليتين، وليقدموا صورة حضارية مشرقة عن وطنهم ورسالته السامية، وتجسيد الرسالة الحضارية للجامع.

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