«إسلامية دبي» تطلق دبلوم صناعة المحتوى والتأثير

دبي (وام)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إدارة التثقيف والتوجيه الديني، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية وضمن «مشروع غراس» دبلوم صناعة المحتوى والتأثير لعام 2023 على مدار يومين للعاملين في الوظائف الدينية.

وقالت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة: «جاء إطلاق برنامج دبلوم صناعة المحتوى والتأثير لعام 2023 وفقاً لمعطيات الساحة العالمية، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السريع على أفراد المجتمع لا سيما في الجانب الديني، وذلك بهدف تأهيل الوعاظ والمرشدين والأخصائيين من أصحاب الوظائف الدينية لكيفية صناعة المحتوى والرد والتأثير على أفراد المجتمع حسب خطة التدريب والتأهيل المستمرة، والتي بدأت بتأهيلهم ومنحهم دبلوم تمكين الوعاظ وتوجيه الخطاب الديني مسبقاً في عام 2018/2019م».