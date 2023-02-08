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الإمارات

«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تطلق «خارج الصندوق6»

من فعاليات الاحتفال (وام)
9 فبراير 2023 02:17

العين (وام) 

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أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ممثلة بمكتبة أجيال المستقبل مسابقة «خارج الصندوق» في نسختها السادسة، وذلك تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.
حضر الإطلاق بمقر نادي ضباط العين أكثر من 160 عضواً من أعضاء مكتبة أجيال المستقبل من مدارس العين وإمارات الدولة.
وأكدت رئيسة مجلس الإدارة التزام مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بدعم كل الأفكار الابتكارية والإبداعية ودعم كل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية، ومن أجل مستقبل أكثر تطوراً للإمارات. وقالت: «حين نقف أمام مهارة الإبداع، فإننا نقف أمام واحدة من أهم المهارات التي تُبنى عليها الحضارات وتصنع التفرد والتميز للفرد وللمجتمع، ولكي نبني العقول المبدعة، لا بد أن نمنحها الحرية في التفكير العلمي القائم على المعرفة وطرح السؤال ومحاولة البحث عن الإجابات وطرح الفكر الجديد والمختلف لتنمية مهارات حل المشكلات».
شاركت في الحفل 15 جهة تعليمية ما بين مدرسة وجامعة، من مدينة العين وأبوظبي والشارقة ودبي، حيث قدم الطلبة عروضاً لابتكاراتهم في موضوعات عدة من أبرزها تصميم مجسمات بطابعة ثلاثية الأبعاد، وعزف على الأرج، وابتكار تعقيم الصف في عشر ثوان وغيرها الكثير.

جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
الإمارات
مسابقة خارج الصندوق
شما بنت محمد بن خالد
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