4338 معتمراً أوفدتهم «الشارقة الخيرية» خلال 7 سنوات

الشارقة (الاتحاد)

أفادت جمعية الشارقة الخيرية أنها أوفدت خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية العام الجاري 4338 شخصاً إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، ضمن مشرع «تيسير العمرة» الذي يستقطب ذوي الدخل المحدود من العمال ومرضى السرطان والمُنتسبين إلى نادي الثقة للمعاقين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن مشروع تيسير العمرة نجحت من خلاله الجمعية في تحقيق حلم الكثيرين من ذوي الدخل المحدود في أداء مناسك العمرة، من خلال مظاهر التكاتف والتكافل الاجتماعي التي جسدها هذا المشروع ودعم المحسنين له من خلال 18 رحلة تم تسييرها عبر البر والجو منذ 2015 وحتى العام الجاري، شملت إيفاد 4338 شخصاً، منهم 3752 عاملاً من خلال رحلات برية، إلى جانب 330 شخصاً من منتسبي نادي الثقة للمعاقين، و150 من طلاب الجامعة القاسمية بالشارقة، و106 حالة من مرضى السرطان مع مرافقيهم عبر رحلات جوية.

وأوضح أن الجمعية حرصت على تنفيذ مشروع تيسير العمرة في صورة راقية من خلال التكفل بكافة تكاليف الحملات وتوفير إقامة في فنادق قريبة من الحرم في مكة والمدينة تشتمل على وجبات الإفطار، مع التنقلات بين الحرمين، مع وجود مشرفين يتحدثون بعدة لغات وعلى دراية بكافة المناسك للرد على أسئلة المعتمرين وبيان كيفية أداء المناسك خاصة أن جميع الموفدين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، كما تم التعاقد مع حافلات حديثة حتى لا يشعر المعتمرون بالإرهاق، وكذلك التكفل بتوفير تذاكر الطيران لأسر ودفع مصروف شخصي للمعتمرين ومرافقيهم خلال أيام الرحلة.

وأشار عبدالله بن خادم إلى أن الجمعية تقوم بدراسة ملفات الحالات المسجلين لديها من فئات مرضى السرطان، وذوي الإعاقة، إلى جانب ذوي الدخل المحدود من العمال وكذلك طلبة الجامعات، ومن خلال نتائج دراسة الملفات عبر اللجان المختصة يتم الوقوف على الحالات الأكثر استحقاقاً للانضمام إلى الحملة، مبيناً أن الجمعية حددت عدة اشتراطات لاستقبال طلبات المعتمرين حيث يشترط ألا يكون قد سبق للمرشح أداء المناسك من قبل، ويكون من منتسبي المؤسسات الحكومية وبعض الجهات الخاصة المتعاونة مع الجمعية، أن يكون لديه جواز سفر وإقامة داخل الدولة سارية لمدة 6 شهور بحد أدنى، وأن يكون من ذوي الدخل المحدود وتوفير المستندات التي يتسنى للجمعية الوقوف على الحالة المادية للمرشح للاستفادة من مساعدات المشروع.

وكشف المدير التنفيذي للشارقة الخيرية عن أن الجمعية بصدد إطلاق حملتها البرية لعمرة العمال خلال الأسبوع المقبل، وقد تم الانتهاء من وضع كافة ترتيبات الرحلة بدءاً من دراسة طلبات المتقدمين، وتحديد الأشخاص الأكثر استحقاقاً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات التي تم وضعها من قبل الجمعية.