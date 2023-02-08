«أقدر» يطلق فعاليات موسعة باليوم العالمي للإنترنت الآمن

أبوظبي (وام)

أطلق برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، بالتعاون مع الشركاء، فعاليات موسعة بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار «معاً من أجل إنترنت أفضل»، والهادفة لتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، ضمن الجهود الوطنية لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مركز الشباب في أبوظبي، شارك فيه ممثلو الجهات المشاركة في الفعاليات من القطاعين العام والخاص، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة.

وتتضمن الفعاليات التي تقام في شهر فبراير من كل عام، إطلاق مبادرات نوعية وجلسات افتراضية، ومحاضرات وورش عمل متخصصة ومسابقات ثقافية، وسلسلة مواد توعية إعلامية بعدة لغات تبث عبر منصات الشركاء ووسائل الإعلام المحلية كافة، وعبر وسم موحد «هاشتاغ» للتواصل الاجتماعي «استدامة الأمن الرقمي للإمارات» لتفعيل دور المشاركة الشعبية.

وتستهدف الفعاليات تعزيز التوعية بمواضيع ذات العلاقة بالأمن الرقمي عبر الإنترنت، مثل إرشاد مستخدمي الإنترنت لأهم الطرق التي تضمن حفظ الخصوصية، وتشرح الأساليب المثالية لاستخدام المصطلحات والمنشورات عبر المواقع الإلكترونية، وتوفير الخصوصية للهاتف بكل ما يملك من محتوى أو تطبيقات وماهية الوسائل المتاحة لحفظ البيانات، ويأتي ذلك ضمن الجهود الموجهة نحو نشر برامج ترفع مستوى الوعي الرقمي لدى المستخدمين.

يشارك في تنظيم ورعاية الفعاليات وزارة التربية والتعليم، ومجلس الأمن السيبراني، وهيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة اتصالات، ومجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، وإدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، والاتحاد النسائي العام، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وخدمة الأمين، ومجموعة «فرسان الإمارات الإعلامية»، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة.

وشددت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية نحو قيادة المستقبل الرقمي وتنفيذ رؤية دولة الإمارات في صناعة مستقبل رقمي مزدهر قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات والمؤسسات في الدولة، مؤكدة حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على تقديم كل عون للمرأة والأسرة، في سبيل توفير البيئة الآمنة والمطمئنة لجميع أفرادها، وتعزيز جهود التوعية والوقاية من أخطار التعامل السلبي مع شبكة الإنترنت.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي مدير مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن المجلس سيواصل جهوده من أجل الوصول إلى المرونة السيبرانية التي ترتقي بالعمل وتعمل على تعزيز البيئة الآمنة، مشيراً في هذا الصدد إلى مبادرات المجلس المتعددة والمتنوعة، ومن أبرزها، مبادرة النبض السيبراني والتمارين السيبرانية والمناهج السيبرانية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

نشر الوعي

قال الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث الدكتور محمد مراد عبدالله: إن دعم جمعية توعية ورعاية الأحداث لفعاليات اليوم العالمي للإنترنت تأتي من خلال نشر الوعي بين الشباب والناشئة بمخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت، وحمايتهم من الوقوع في براثن الانحراف والجريمة لكونهم الركيزة الأساسية لبناء ونهضة الدولة، وبالمفهوم الدقيق الذي جاء به شعار هذا العام «استدامة الأمن الرقمي للإمارات»، وذلك عبر قنوات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر خدمة الرسائل النصية لأولياء الأمور على مستوى إمارات الدولة وعن طريق المحاضرات التوعوية، بالإضافة للأعمدة التي تنشر في مجلة الوعي الاجتماعي الصادرة عن الجمعية.