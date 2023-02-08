الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

رئيس الدولة في حديث مع ملك البحرين بحضور حمدان بن زايد (تصوير: عبدالله الجنيبي ومحمد الحمادي)
9 فبراير 2023 02:20

أبوظبي (وام) 

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أمس في مقر إقامته في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما من أواصر أخوية متينة وراسخة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين تقدمهما واستقرارهما وازدهارهما.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
قرقاش: التضامن الخليجي والعربي ضمان للمنطقة

كما تناول الجانبان أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتلبي تطلعات شعبي البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة نهج التشاور الأخوي بشأن كل ما فيه الخير لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين. كما حضره.. سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي في البحرين وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

رئيس الدولة
ملك البحرين
الإمارات
الإمارات والبحرين
البحرين
حمد بن عيسى
محمد بن زايد
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
اليوم 02:22
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
عربي ودولي
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©