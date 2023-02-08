محمد بن زايد: سفراء الإمارات ينقلون صورتها الحضارية

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» سفراء دولة الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج المشاركين في الملتقى السابع عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة..حاضر مشرق ومستقبل واعد»، يرافقهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر - بوفد الدبلوماسيين الإماراتيين.. مثمناً الجهود التي يقومون بها كل في موقعه في خدمة وطنهم وشعبهم.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أهمية دور سفراء الإمارات وممثليها في الخارج في نقل صورة الدولة الحضارية، وتعزيز نهجها المرتكز على بناء علاقات صداقة متينة واحترام وثقة متبادلين وتأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم لخدمة مصالح الدولة الوطنية وتعزيز مكانتها على مختلف المستويات.

يذكر أن «ملتقى السفراء السنوي» الذي يختتم اليوم التاسع من فبراير الجاري في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويتضمن أكثر من 25 جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة من مختلف القطاعات.. فيما يتناول محاور رئيسة في السياسة والاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمسار التكنولوجي للدولة، إضافة إلى العمل المناخي وحماية البيئة، فضلاً عن الخطط المستقبلية بما يخدم استراتيجية حكومة دولة الإمارات وغيرها من القضايا.