محمد بن راشد: للوطن رجال يحمون حدوده ومكتسباته

العين (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حفل تخريج الدورة الـ 47 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية التي تضم 373 خريجاً، منهم 15 خريجاً من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمقر الكلية في مدينة العين.

وهنّأ سموه الخريجين، متمنياً لهم كل التوفيق في مقتبل المرحلة الجديدة التي ينتقلون معها لمواصلة دورهم في خدمة الوطن والعمل على إعلاء شأنه، مثنياً سموه على الدور المهم الذي لعبته ولا تزال كلية زايد الثاني العسكرية كصرح معرفي أسهم في تخريج أجيال من الكوادر العسكرية المؤهلة والمزودة بكل الأدوات التي تمكنها من الاضطلاع بواجبها تجاه الوطن، وتعينها على صون مقدراته وحماية مكتسباته.

ودعا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخريجين إلى أن يكونوا دائماً المثال والقدوة في الإخلاص والوفاء والتفاني في خدمة الوطن، والذود عن حياضه، والمبادرة للقيام بواجباتهم، والاضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل، لإعلاء راية الإمارات خفاقة عالية في كل المحافل والمناسبات، وأن يتحلوا في كل الأوقات بالقيم العسكرية الأصيلة ليكونوا دائماً الواجهة المشرقة التي تظهر المعدن الأصيل لأبناء الإمارات في مختلف المواقف، وفي شتى الظروف، تأكيداً لنهج دولتنا الدائم في مساندة الحق والعدل، وأن يكونوا دائماً النموذج الملهم في تقديم المساعدة لكل من يحتاج يد العون، لاسيما في أوقات الشدائد والملمات.

ونوّه سموه بعطاء خريجي كلية زايد الثاني العسكرية، وما يعكسه من عمق الثوابت الوطنية التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ترسيخها في التفاني في خدمة الوطن والانتماء لترابه والتباري في البذل والعطاء في سبيل تحقيق رفعته وصون كرامته، لتظل دولة الإمارات عزيزة شامخة في كل وقت وحين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «للوطن رجال.. يحفظونه.. يرعونه.. ويحمون حدوده ومكتسباته.. حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم».

وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاستعراض العسكري للخريجين الذين مروا أمام المنصة الرئيسة للاحتفال لتحية سموه وضيوف الحفل الذي حضره لفيف من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلكين الدبلوماسي والعسكري لدى الدولة، وجمع من أهالي وذوي خريجي الدورة الـ 47 للكلية.

دعم القيادة

ألقى اللواء الركن عامر محمد النيادي، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، كلمةً وجه خلالها أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة احتفال الكلية بتخريج دورة المرشحين السابعة والأربعين.

وقال إن صناعة قادة على قدر كبير من الكفاءة، تعني إعداد القوة الكامنة في كل أمة أفضل إعداد، وأن قوة كل جيش تكمن في قوة قادته المسلحين بالعلم والمعرفة، وإتقان فنون القتال في مختلف الأحوال والأوقات، مشيراً إلى أن كلية زايد الثاني العسكرية لا تكتفي بالتعليم النظري لفنون الحرب فحسب، بل تحرص على تنفيذ التطبيق العملي في مختلف بيئات العمليات، كما أنها تحرص على وضع المرشحين تحت ظروف عملياتية صعبة، تؤهلهم لأن يكونوا قادة محترفين يُعتمد عليهم في ميدان المعركة.

ولفت اللواء الركن عامر النيادي إلى الإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الماضي، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، حيث حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، لتخصص «إدارة الإمداد والخدمات اللوجستية»، مشيراً إلى أهمية هذا التخصص في القوات المسلحة.

وفي ختام كلمته، أوصى قائد كلية زايد الثاني العسكرية، الخريجين بالمحافظة على الأمانة التي وضعتها الدولة والقيادة بين أياديهم، والمتمثلة في حماية أراضيها والذود عن مكتسباتها، كما أوصاهم بالحرص على مضاعفة العمل على زيادة رصيدهم من العلوم العسكرية ومختلف العلوم الأخرى التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وكفاءتهم العسكرية.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتفوقين وأوائل الخريجين، وشمل التكريم المرشحين الضباط: عبدالله سيف القمزي، ومروان عمر الشحي، وعبدالحميد هاشم محمد، ومحمد صالح الشامسي، وراشد سعيد المزروعي، وعبدالله بطي الفلاحي، ومحمد حمد الأحبابي، وعسمان عبد الله العامري، حيث هنّأ سموه المُكرَّمين لتفوقهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتميز في صفوف القوات المسلحة.

عرض عسكري

وعقب التكريم، شاهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضيوف الحفل، عرضاً عسكرياً للمشاة، أبرز مدى الكفاءة والاستعداد الميداني للمرشحين الضباط، ما يعكس مدى تميز كلية زايد الثاني العسكرية في الجمع بين العلوم العسكرية الأكاديمية والإعداد البدني والذهني عالي المستوى لطلابها، ليكونوا دائماً على أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم وفي الأوقات كافة، وضمن مختلف الظروف. وتلا العرض أداء الخريجين للقسم، أعقبه مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة الـ 47 إلى الدورة الـ 48 من طلبة الكلية. وفي ختام الحفل، اُلتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع الخريجين، وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المراكز الحدودية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن عامر محمد النيادي، قائد الكلية.