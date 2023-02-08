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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس «النواب البحريني» في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون خلال استقبال رئيس مجلس النواب البحريني (وام)
9 فبراير 2023 02:18

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.
ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وتجول معاليه في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتُعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.
وفي ختام الجولة، قام رئيس مجلس النواب البحريني بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
الإمارات
أبوظبي
واحة الكرامة
مجلس النواب البحريني
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