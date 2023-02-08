الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصور بن محمد يزور «إيدك دبي 2023»

منصور بن محمد خلال الزيارة (وام)
9 فبراير 2023 02:18

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
قرقاش: التضامن الخليجي والعربي ضمان للمنطقة

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أمس، فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2023» والذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، من خلال 4.800 علامة تجارية تقدّمها 3.600 شركة عالمية مختصة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحة الفم والأسنان. وقام سموه بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة، حيث اطلع سموه على أبرز ما يقدمه العارضون من حلول ومنتجات، وتعرّف على آخر المستجدات التي توصلت إليها صناعة طب الأسنان وصحة الفم. ورافق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، السفير الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي»، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورؤساء الوفود والجمعيات والهيئات العلمية العالمية المختصة في طب الأسنان.
وزار سموه جناح كوريا الجنوبية ضيف الشرف الرسمي للدورة الـ27 من مؤتمر «إيدك دبي 2023» الذي يضم مشاركة أكثر من 130 شركة كورية. كما زار سموه أجنحة كل من سويسرا، والبرازيل، وألمانيا، وإيطاليا، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركات العارضة ضمن تلك الأجنحة من تكنولوجيا وحلول مستخدمة في مجال طب الأسنان وصحة الفم. كما زار سموه أجنحة عدد من المؤسسات والهيئات المحلية المشاركة في المعرض، ومن بينها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومنصة مستشفى دبي لطب الأسنان، حيث اطلع سموه على المبادرات والمشاريع والابتكارات المتخصصة في هذا المجال.

منصور بن محمد
دبي
منصور بن محمد بن راشد
الإمارات
إيدك دبي
معرض طب الأسنان العربي
مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
اليوم 02:22
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
عربي ودولي
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©