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رأس الخيمة تستضيف «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة 14»

رأس الخيمة تستضيف «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة 14»
9 فبراير 2023 02:17

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينظم مركز رأس الخيمة للمواد المتقدمة، الدورة الـ 14 لـ «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، بمشاركة نخبة من العلماء، بينهم أحد الحاصلين على جائزة نوبل للفيزياء، وعضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء.
ويشارك في الحدث العلمي الذي يقام في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان، من 19 إلى 21 فبراير الجاري، أكثر من 200 عالم وباحث من مختلف المؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم، منها جامعتا كامبريدج ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتا كاليفورنيا وتمبل في الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية.
وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، منصة عالمية مهمة للتعمق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات.

رأس الخيمة
الإمارات
ورشة العمل الدولية
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