مواطنون: نساند متضرري ومنكوبي زلزال سوريا وتركيا

سعيد أحمد ومريم بوخطامين (أم القيوين ورأس الخيمة)

أكد عدد من مواطني رأس الخيمة، أن دولة الإمارات ممثله بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقيميها وجهاتها الخيرية والإنسانية تدعم وتساند متضرري ومنكوبي الكارثة، التي وقعت على إخوتنا في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مؤكدين مساندتهم قلباً وقالباً جراء الزلزال الذي وقع مؤخراً.

وأشار المواطن سالم الزعابي إلى أن أغلب المؤسسات الخيرية في الدولة فتحت أبوابها للتبرع بشكل إلكتروني أوحضوري، وعبر قنواتها الموحدة التي تستقبل من خلالها التبرعات، مؤكداً أن الجميع متضامن مع الشعبين السوري والتركي ومشاركتهم بالدور الإنساني الذي تقوم به الدولة لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث سواء الطبيعية وغيرها.

وأكد المواطن محمد السويدي، أن مواطني الدولة والمقيمين على أرضها يسيرون على نهج وخطى القيادة الرشيدة التي لم تكتف بمساندة ودعم تلك الدول معنوياً، بل حرصت أن تطلق الجمعيات الخيرية فيها الحملات الإنسانية لإغاثة إخوتنا في سوريا وتركيا، وبالفعل بدأت الجمعيات بالمشاركة في حملات التبرعات لديها، وهذا ما عهدته الدولة من سكان الإمارات، منوهاً إلى أن دولة الإمارات من الدول السباقة في نجدة المحتاجين والمتضررين ومد يد العون لمناصرة المحتاجين ودفع الأذى عنهم.

وأكد الشابان عيسى سعيد وإبراهيم أنهم جاهزون لخدمة الإنسانية ومساندة أشقائنا في البلدين، مؤكدان أن نداء الإنسانية لا يقتصر على جانب واحد، مثنين على الدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر ومد جسور المساندة الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع للانضمام إلى حملة «جسور الخير»، والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم المؤن لإغاثة المتضررين من الزلازل في الدولتين، التي ستبدأ بعد غد السبت، والتي سيشاركان بها لدعم المتضررين.

إلى ذلك، أكد عدد من المسؤولين في المؤسسات والجمعيات الخيرية بأم القيوين، أن عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب حملة «جسور الخير»، هي سلسلة عطاءات ومبادرات إنسانية وخيرية تقدمها الإمارات للشعوب الشقيقة والصديقة، من دون مقابل، مؤكدين أن القيادة الرشيدة تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون ومساعدة المحتاجين. وقالوا: «إن المؤسسات والجمعيات الخيرية بأم القيوين، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، مستعدة لاستقبال التبرعات من أهل الخير والمحسنين، من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، والمشاركة في تخفيف المعاناة التي حلت بهم، والوقوف إلى جانبهم حتى يتجاوزوا المحنة».

وقال ناصر يوسف بن حضيبه، مدير الهلال الأحمر بمركز أم القيوين: «إن الهيئة أطلقت حملة (جسور الخير) بهدف المساعدة في تعبئة حزم الإغاثة التي سيتم إرسالها إلى المتضررين في سوريا وتركيا»، لافتاً إلى أن سكان المناطق المتضررة في أمسِّ الحاجة للمساعدة، وهم يعيشون ظروفاً صعبة جراء تعرض مساكنهم للدمار، وكذلك شعورهم بالبرد، نتيجة سقوط الثلوج.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس أمناء المؤسسة، فإن المؤسسة على استعداد لتقديم المساعدة للمتضررين في سوريا وتركيا، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مثمناً جهود الحكومة الرشيدة في سرعة استجابتها للحالة الإنسانية والكارثة التي حلت ببعض سكان مناطق في سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن الإمارات سباقة في عطائها ومد يد العون.

بدوره، قال عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، إنه بالتنسيق مع الهلال الأحمر، فإن الجمعية تستقبل تبرعات أهل الخير والمحسنين لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة يد واحدة في مساندة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم، حتى يتجاوزوا المحنة.