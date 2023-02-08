أتراك وسوريون يشيدون بجهود الإمارات في دعم متضرري الزلزال

إيهاب الرفاعي ولمياء الهرمودي ودينا جوني (منطقة الظفرة والشارقة ودبي)

أشاد عدد كبير من أبناء الجالية السورية في الدولة بجهود الإمارات في سرعة الاستجابة وتقديم يد المساعدة لمتضرري الزلازل في المدن السورية المختلفة.

وأعرب عدد من السوريين والأتراك عن امتنانهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً، بعد الإعلان عن حملة «جسور الخير»، وإطلاق عملية «الفارس الشهم 2»، والتي تهدف إلى إنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضح بلال فوزي القادري، أن جهود دولة الإمارات لا تخفى على أحد في تقديم يد العون والمساعدة لجميع الدول العربية والإسلامية وكذلك دول العالم المختلفة، وهذا ليس من اليوم ولكنه نهج متأصل في أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان دائماً في عون إخوانه وسار على نهجه خير خلف لخير سلف لذا لم يكن غريباً علينا ما قامت به دولة الإمارات قيادة وشعباً من سرعة تحرك للقيام بدورها الإنساني في دعم متضرري الزلزال في المدن السورية المختلفة.

وأشار جمال فواز غانم أن ما تقوم به دولة الإمارات من دعم لمتضرري الزلزال في سوريا من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة، تؤكد مدى صدق إحساس الأخ بأخيه وقت المحن والشدائد، وهذا ما اعتادت عليه الإمارات أن تكون دائماً سباقة في دعم المحتاجين ومساعدة الآخرين، موضحاً أن الأيادي البيضاء للإمارات دائماً ممتدة للجميع بالخير والمحبة والسلام.

وثمن خالد ناصر الجبر الجهود الإماراتية في سرعة الاستجابة للأحداث في سوريا وتقديم المساعدات للسوريين المتضررين من الزلزال الكبير، الذي لم تشهده البلاد منذ عقود وتسبب في انهيار المنازل وموت وإصابة العديد من السوريين، فكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت بتقديم يد العون والمساعدة. ويؤكد طارق فوزان غانم أنه مهما تحدثنا لن نوفي الإمارات حقها في دعم الجميع سواء في سوريا أو جميع دول العالم التي، حيث تحرص الدولة دائماً على مد يد العون والمساعدة للجميع، وتقف بجانب كل محتاج وكل صاحب محنه في محنته وكل متضرر حتى يزول الضرر عنه وهذا ليس بجديد على أبناء زايد الخير.

وتوجه غانم بالشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، داعياً أن يحفظ الحق تبارك وتعالى دولة الإمارات التي كانت وما زالت وستظل دائماً مع أشقائها تدعمهم، خاصة في أوقات المحن والأزمات.

وقال الدكتور كريم اردم اولوكاي أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفيات الدولة: «لقد غمرتنا مشاعر الحزن والأسى على ما أصاب أهلنا في تركيا ونحن حزينين جداً على أشقائنا في سوريا وتركيا وندعو لهم بالصبر والثبات، كما أننا ممتنون كثيراً للدعم الذي قدمته الحكومة الإماراتية لتركيا بعد حادثة الزلزال المدمر».

من جهته عبر المواطن التركي محمد اوغلو عن مشاعر الحزن التي باتت تملأ الشارع التركي وكافة البلاد الإسلامية والعربية والعالم بسبب ما خلفه الزلزال من دمار وخسائر في الأرواح، وقدم تعازيه لكافة أهالي الضحايا، معرباً على شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً الذي لم يتوان عن إرسال الدعم المادي والمعنوي واللوجستية لكافة الدول المتضررة.

بدروها أعربت الدكتورة اليف باسول من الجنسية التركية عن صادق تعازيها ومواساتها للشعب التركي والسوري جراء كارثة الزلازل التي شهدها البلدان مؤخراً، معربة عن حزنها الشديد على الضحايا والخسائر التي أسفرت على الزلزال، كما عبرت عن شكرها وتقديرها للجهود الإنسانية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لدعم الشعب التركي والسوري والوقوف معهم في هذه المحنة والمأساة الكبيرة.

سخاء وكرم

قالت شاكيل اجنيو (من تركيا)، وهي متخصصة فى علم النفس الصناعي وأستاذ مشارك، ماجستير علم نفس إدارة الأعمال في جامعة هيريوت وات دبي: «نشعر بحزن بالغ إزاء الكارثة الأخيرة التي حدثت في تركيا، وإن السخاء والكرم الذى شعرنا به من المجتمع الدولي كان غامراً، وكالعادة تأتي الإمارات العربية المتحدة في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالمبادرات الإنسانية، حيث أعلنت عن دعم بقيمة 100 مليون دولار لإنقاذ المتضررين في «منطقة الكوارث» في تركيا وسوريا. كما قدمت الإمارات فرق البحث والإنقاذ والمستشفيات الميدانية وطائرات الإسعاف تضامناً معنا جميعاً، لهذا السبب تظل الإمارات العربية المتحدة موطناً محبوباً للناس من جميع الأعمار والأعراق والخلفيات والأديان والثقافات، وشكراً لدولة الامارات وحكومتها الرشيدة على الدعم والمساندة فى تلك الظروف العصيبة».